Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, fırsatçı ve stokçuluğa müsaade edilmeyeceğini söyledi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "fırsatçı ve stokçu" yaklaşım karşısında aktif olarak sahaya çıkılarak, her yerin denetleneceğini ve herhangi bir olumsuzluk tespiti halinde gereğinin yapılacağını söyledi.

Valilik Akçakoca toplantı salonunda Vali Yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı ve kamu kurumları il müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen İl İdare Şube Başkanları Toplantısı'nda konuşan Yavuz, toplantıda kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, vatandaş odaklı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının benimsenmesi, israfın önüne geçilmesi ve enerji verimliliği konularının değerlendirileceğini aktardı.

Başta ayçiçeği yağı olmak üzere bazı temel gıda ürünlerinde stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla katılımcılara aktif olarak sahaya çıkılıp her tarafın denetlenmesi talimatını veren Yavuz, "Bir fırsatçı ve stokçu yaklaşım var. Burada en önemli görevlerimizden biri tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın etkin bir denetim icra etmesidir. Bu ülkede devletten güçlü kimse yoktur. Yapılması gereken, aktif olarak sahaya çıkılacak, her taraf denetlenecek ve her hangi bir olumsuzluk tespiti halinde gereği yerine getirilecek." diye konuştu.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasının da kendileri için son derece önemli olduğuna işaret eden Yavuz, kamu yöneticilerinin diğer bir sorumluluğunun da enerji verimliliği konusuna ve israfa dikkat etmeleri olduğunu ifade etti.

Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşların karşılanması, hizmetinin görülmesi ve uğurlanması konusunda zaman zaman eksikler tespit ettiklerine işaret ederek, "emreden, buyuran efendi devletten hizmet Kar devlet" anlayışına geçişin sanıldığı kadar kolay olmadığını, bu sancılı geçişin el birliğiyle sağlanacağına inancının tam olduğunu kaydetti.

Yavuz, "En mütevazi insanları bile getirsek bir müddet sonra gücün insanda bir şeyler oluşturduğunu hepimiz görüyoruz. Kutsal devletten kutsal vatandaşa geçiyoruz. Bu sancılı bir geçiştir. Vatandaş bizden korktuğu için değil, bizi sevdiği için saygı duysun ve dinlesin." diye konuştu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle çeşitli tedbirler alındığına da işaret eden Yavuz, yarın ve cuma günü aşırı kar yağışı beklendiğini, buna bağlı fırtına, ulaşımda, eğitimde, çeşitli alanlarda ve enerjide aksamalar meydana gelebileceğini değerlendirdiklerini, tedbirler kapsamında eğitime 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verdiklerini hatırlattı.

Yavuz, "Kar yağışının bugün akşam saatlerinde başlayacağını, yüksek kesimlerde daha çok etkili olacağını ve yarın öğleden sonra yoğunlaşarak ilimiz genelinde etkisini göstereceğini bekliyoruz. İşbirliği ve koordinasyon içinde çalışarak sorunsuz bir şekilde süreci yönetebileceğimize inanıyorum." dedi.