Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, esnaf ve vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederek Türk bayrağı dağıttı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, esnaf ve vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederek Türk bayrağı dağıttı.

Vali Yavuz, gazetecilere, Türk milletinin, işgale, uşaklığa hayır dediği, istiklalin ve istikbalin peşinde koştuğu ve milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919 tarihini aynı şuur ve inançla kutladığını söyledi.

Büyük imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla onun küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, 102 yıl önce başlattığı bu mücadeleyi bitirip yeniden dirildiğini ve kıyama kalktığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada hak ettiği saygıyı almak üzere bir mücadele ortaya koyarak dünyanın her köşesinde bulunan büyük devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu vesileyle geçmişten ders almak, nerelerde yanlış yaptığımızı bir kez daha gözden geçirmek, bir daha aynı acıları yaşamamak için bugün neler yapmamız gerektiğini dikkatle tefekkür etmek ve buradan aldığımız derslerle geleceğe daha umutla bakmak en doğru yol ve yöntem olacaktır."

Yavuz, Filistin'de yaşanan olaylara da değinerek, o bölgede gerçekleştirilen vahşetin hesabının elbet bir gün sorulacağını dile getirdi.

Her şeyden önce küçük fikir ayrılıklarının bir tarafa bırakılıp ay yıldızlı al bayrağın etrafında bütünleşilmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Bütün mesaj budur. Bu yüzden günlük siyasi çekişmelerin ötesinde birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmeli, bir ve beraber olmalıyız. Hiç şüphe yok ki bu çağ bizim çağımızdır. Bunu gerçekleştirebilmek için daha çok çalışmalı, birbirimizi sevmeli ve geleceğe umutla bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yavuz, bağımsızlığın ve milli onurun simgesi Türk bayrağını, 19 Mayıs'ta dağıtarak hem bütün vatandaşların bayramını tebrik ettiklerini hem de farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Çünkü Türk milletini en iyi temsil eden şey bayraktır. Bu yüzden bayrak şuurunun her daim dimdik ayakta durması gerekir." dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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