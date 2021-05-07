Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Anneler Günü'nü kutladı
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Anneler Günü'nü kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Anneler Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, toplumun temelini oluşturan aile yuvasını, fedakarlıklarıyla bir arada tutan, bir huzur adasına dönüştüren annelerin, bu özel gününü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Annelerin, tarifi olmayan bir sevginin ve şefkatin timsali olan, evlatlarını akıllarından ve yüreklerinden bir an dahi çıkartmadığını vurgulayan Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Bizleri dünyaya getiren, hayatımız boyunca en büyük destekçimiz olan, yegane varlıklarımızdır. Varlıklarıyla her daim sığındığımız başımızın tacı olduğuna inandığımız annelerimiz, toplumun temelini oluşturan en değerli varlığımızdır. Hayatını çocuklarına vakfeden annelerimiz, gün gelmiş vatan savunmasında en ön safta savaşmış, şehit ve gazi olmuştur. Savaşta cepheye mühimmat taşırken vatan müdafaası için kutsal emanet olarak gördüğü mühimmatı korumak adına canından vazgeçmiştir."

Vali Yavuz, annelerin her zaman kıymetinin bilinmesi gerektiğinin altını çizerek, "Her şeyden önce vatanımız için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakar annelerine bugün vesilesiyle şükranlarımı arz ediyorum. Hoşgörünün, sabrın, en masum ve temiz duyguların timsali en kıymetli varlığımız, baş tacımız annelerimizin yılın sadece bir gününde değil, her gününde hatırlanması gerektiğini bir kez daha önemle ifade ediyor, bütün annelerimize sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyor, saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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