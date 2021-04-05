Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.

Yavuz, gönderdiği mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin ilk yıllarında kurulan Anadolu Ajansının Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan, halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansının, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olduğunu vurgulayan Yavuz, "Köklü geçmişi, birikimi ve sahip olduğu ileri teknolojinin yanı sıra doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla basınımızın gelişmesine büyük katkı sağlayan Anadolu Ajansının daha nice gurur dolu yılları geride bırakacağına inanıyor, tüm ajans çalışanlarını kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu