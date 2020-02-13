Kocaeli Valisi Aksoy: "Kocaeli'de 65 robotik kodlama sınıfını tamamladık"

13.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:58

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli'de 65 robotik kodlama sınıfını tamamladıklarını söyledi.

Tüpraş, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle rafinerilerinin bulunduğu 4 ilde yer alan 30 ortaokulda "Robotik Kodlama, Üç Boyutlu Modelleme, Üretim Beceri" sınıfları kurdu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Şehit Alper Al Ortaokulu'nda kurulan sınıfın açılışında konuşan Aksoy, dünyanın hızlı şekilde değişip geliştiğini belirterek, bilgi ve teknolojide her gün yeni gelişmeler ortaya çıktığını söyledi.

Eğitim sistemini buna göre geliştirmek durumunda olduklarını ifade eden Aksoy, bu durumun "sanayinin başkenti" olarak adlandırılan Kocaeli açısından da önem taşıdığını kaydetti.

Aksoy, Kocaeli'de özellikle kodlama sınıfları ve robotik atölyeler oluşturma adına geçen yıl çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Her eğitim bölgesinde bir okulumuzu robotik sınıf oluşturmak suretiyle öğrencilerimizin yararlanabileceği konuma taşımak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü planlama yaptı. Kocaeli genelinde 116 okulumuzu öncelikli okul olarak belirledik. Her eğitim bölgesinde bir anaokuluna, bir ilkokula, bir ortaokula ve bir de liseye bu sınıfları yapmak ve çocuklarımızı da bu sınıflara götürerek, bu sınıflardan yararlanmalarını ve eğitim noktasında kendilerini geliştirebilecek fırsatları bunlara vermek için gayret içerisinde çalışmalara başladık. Bugün itibarıyla Kocaeli'de 65 robotik kodlama sınıfını tamamladık." diye konuştu.

Meslek liselerinde sanayinin talep ettiği nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak sınıfları açtıklarını anlatan Aksoy, okul-sanayi iş birliğini geliştirmek istediklerini bildirdi.

Aksoy, nitelikli iş gücünü iş dünyasının istediği standartlarda okullarda yetiştirmeyi arzuladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da belediye olarak kentin bilim, sanayi ve turizm kenti olarak anılmasını istediklerini belirterek, gelecek 4 yılda Kocaeli'deki 400 okula kodlama ve robotik atölye kuracaklarını kaydetti.

Kaynak: AA