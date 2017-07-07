Kocaeli Valisi Aksoy'a Ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.



Vali Aksoy, Karaosmanoğlu'na ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi.



Karaosmanoğlu da Vali Akso'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Kocaeli'deki hizmetlerin yürütülmesinde yerel yönetimler olarak her zaman devletimizin diğer kurumlarıyla uyum içinde çalıştık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan projeleri hayata geçirerek kentimize önemli hizmetler kazandırdık. Bu hizmetleri gece gündüz demeden sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Karaosmanoğlu, Aksoy'a hediye takdim etti.