Kocaeli Valiliğine atanan Seddar Yavuz Ordu'dan ayrıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli Valiliğine atanan Seddar Yavuz Ordu'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kocaeli Valiliği görevine atanan Seddar Yavuz, Ordu'dan ayrıldı.

Kocaeli Valiliğine atanan Seddar Yavuz Ordu'dan ayrıldı
18.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kocaeli Valiliği görevine atanan Seddar Yavuz, Ordu'dan ayrıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilikte görev yapan mülki idare amirleri, birim müdürleri ve kurum personelini ziyaret eden Yavuz, kendisini uğurlamak üzere valiliğe gelen vatandaşlarla da toplantı salonunda bir araya geldi.

Makama gelen vatandaşlar ve şehit yakınlarıyla da görüşen Vali Yavuz, vedalaştığı herkesten helallik istedi.

Valilik önünde düzenlenen uğurlama töreninde, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, yeni görev yerinde başarılar dilediği Yavuz ve eşi Selda Yavuz'a çiçek takdim etti.

Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Karadeniz'in incisi Ordu'ya veda ettiklerini ancak bu ayrılığın fiziki ayrılık olmaktan öteye geçmeyeceğini belirterek, "Çünkü biz bu şehre gönlümüzü verdik. 3 yıl bu şehre hizmet ettik. Ben herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum ve Kocaeli'nde bir evinizin olduğunu hatırlatmak istiyorum." dedi.

Mesafelerin ancak dostlukları pekiştirdiğini ve kuvvetlendirdiğini vurgulayan Yavuz, "Kapımız, gönlümüz size sonuna kadar açık. O yüzden yaptıklarımızla, yapamadıklarımızla, eksiklerimizle, kusurlarımızla hakkınızı helal edin. Allahaısmarladık, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, uğurlama programına katılan basın mensuplarıyla da helalleşerek, görev süresince çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür etti.

Yavuz, kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlarla da tek tek selamlaştıktan sonra Ordu'dan ayrıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir
Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent...
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli Selçuk'a sürpriz yaptı
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli Selçuk'a sürpriz yaptı
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
İstanbul'un güzide ilçesindeki derenin son hali vatandaşı isyan ettirdi
İstanbul'un güzide ilçesindeki derenin son hali vatandaşı isyan ettirdi
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Kadın Bursa Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kocaeli Valiliğine atanan Seddar Yavuz Ordu'dan ayrıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 16:40:41. #1.14#
title