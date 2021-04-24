Kocaeli Valiliğinden sağlıksız koşullarda bakılan köpeklere ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli Valiliğinden sağlıksız koşullarda bakılan köpeklere ilişkin açıklama

Kocaeli Valiliğinden sağlıksız koşullarda bakılan köpeklere ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli Valiliği, Kandıra ilçesinde, sağlıksız koşullarda bakılan 96 köpeğin tedavileri için Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülmesine karar verildiğini bildirdi.

Kocaeli Valiliği, Kandıra ilçesinde, sağlıksız koşullarda bakılan 96 köpeğin tedavileri için Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülmesine karar verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Seyitaliler Mahallesi'nde C.T. tarafından bakılan çok sayıda köpeğin zor şartlarda tutulduğu yönünde ihbarların yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Valilik koordinasyonunda çalışma yapıldığına değinilen açıklamada, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Kandıra Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, Kandıra Belediyesi veteriner hekimi ile İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin derhal bölgeye gittiği aktarıldı.

Açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelere göre, 5199 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu" gereğince hayvanların bulundukları alanların etolojik ortama uygun olmadığı, çevre ve insan sağlığını tehdit edebilecek koku olduğu tespit edildiği aktarılarak, "Hayvanların bulunduğu yerden tahliyesinin yapılması ve hayvanlarının alınarak Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülmesi kararı verilmiştir. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla 22 Nisan'da 83, 24 Nisan'da da 13 olmak üzere 96 köpek Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor
Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı
Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Vedat Bilgin Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Ebru Şallı Ebru Gündeş Burcu Biricik Toprak Sergen
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Fırat Aydınus Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli Valiliğinden sağlıksız koşullarda bakılan köpeklere ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 21:29:04. #1.15#

title