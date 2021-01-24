Kocaeli Valiliğinden "militan" ifadesine tepki Açıklaması
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Kocaeli Valiliğinden "militan" ifadesine tepki Açıklaması

24.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:58
Kocaeli Valiliğinden

Kocaeli Valiliğince, CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'in "Vali militan, kaymakam militan" sözlerine ilişkin, "Aziz milletimizin gönlünde taht kurmuş, devlet deyince akla ilk gelen vali ve kaymakamlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik sinsi her girişim, milletimizin yüksek sağduyusu ve...

Kocaeli Valiliğince, CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'in "Vali militan, kaymakam militan" sözlerine ilişkin, "Aziz milletimizin gönlünde taht kurmuş, devlet deyince akla ilk gelen vali ve kaymakamlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik sinsi her girişim, milletimizin yüksek sağduyusu ve feraseti karşısında akamete uğramaya mahkumdur." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vesayet odaklarının seçilmiş siyasi iktidarlara mülki, adli, askeri ve sermaye gruplarını kullanarak hat bildirme dönemlerinin geride kaldığına dikkat çekilerek, bu nedenle seçim kazanmadan iktidar olmaya alışmış elitlerin, devletin en önemli kurumlarına ve onu yönetenlere "militan" diyerek saldırdığı anımsatıldı.

Mülki idare amirlerinin, milletin hizmetinde ve devletin emrinde olduğu belirtilen açıklamada, meşru siyasi iktidara hat bildirme gibi darbeci zihniyetin karşısında olunduğu vurgulandı.

"Milletimize vakfedecek kadar vatansever insanlardır"

Valilerin hükümet politikalarının illerde uygulanmasından sorumlu, Cumhurbaşkanını temsil eden devlet adamları olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mülki idare amirlerimiz, ülkemizde mezun oldukları üniversiteler, akademik yeterlilikleri, 3 yılı aşan staj, yurt içi ve dışı eğitimleriyle en iyi yetiştirilen meslek mensupları oldukları gibi aynı zamanda ömürlerini milletimize vakfedecek kadar vatansever insanlardır. Aziz milletimizin gönlünde taht kurmuş, devlet deyince akla ilk gelen vali ve kaymakamlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik sinsi her girişim, milletimizin yüksek sağduyusu ve feraseti karşısında akamete uğramaya mahkumdur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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