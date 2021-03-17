Kocaeli Valiliğinden Kovid-19 ile mücadelede kararlılık vurgusu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarındaki artışın devam ettiğini, aşılama faaliyetlerine hassasiyetle devam edileceğini bildirdi.

Vali Yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, başhekimler ve sağlık müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen pandemi değerlendirme toplantısında konuşan Yavuz, denetimlerin programlı şekilde, 08.00 ile 21.00 saatleri arasında sürekli yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Şehrin yoğun olan yerleri ve hayatın bütün alanlarında denetimlere vali yardımcıları, kaymakamlar, il, ilçe müdür ve yardımcıları, belediye başkan ve yardımcıları, odalarımızın başkanları, emniyet ve jandarma personeli, kamu görevlileriyle denetimlere devam edecek ve işi sıkı tutacağız." diyen Yavuz, denetim işi sadece güvenlik birimlerinin üzerine bırakmayacaklarına değindi.

Yavuz, yapılan çalışmalar ile aşılama faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

"Bu şehirde 65 bin memur var. Bunun koordinasyonunu bizler yapacağız ve kontrollerimizi sürekli yapacağız. Bu güne kadar yapılan çalışmaları da görmezden gelemeyiz, pandemi başlangıcından buyana 1 milyon 100 bin denetim yaptık. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlimiz genelinde 260 bin aşı yapmışız. Aşı konusunda sırası gelen ve bir şekilde aşısını yaptıramayan her kim varsa tespit edeceğiz, gerekirse kapı kapı gezeceğiz aşıların yapılmasını sağlayacağız.

Kocaeli üretimi azaltamaz. Bu şehirde her gün 670 bin kişi işe gidiyor. Sadece bunun 130 bini OSB'lerde çalışmak zorunda. Gebze OSB'deki çalışanların yüzde 80'i İstanbul'dan geliyor. Alınan tedbirler vasıtasıyla ihracatımız devam etti, yüzde 2'ye yakın bir büyüme sağladık. Kocaeli'de sanayi kuruluşları aktif üretime devam etti ve halen devam ediyor, istihdam ve elektrik tüketimi artışları da bunun en somut göstergesidir. Bu olumlu bir gelişmedir. Diğer taraftan bizim yapmamız gereken şey, biraz daha hassasiyetimizi ve dikkatimizi artırmamızdır. Sağlık sistemini ayakta tutarak aşılama çalışmalarına hız verip, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat edersek bu işin üstesinden hep birlikte gelebiliriz. Denetimler esnasında müdahalelerimizi daha insani, aynı zamanda daha yoğun yapmalıyız. Çünkü insanlar güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalmaktan hoşnut değil. Siz inanırsanız ikna edersiniz. İletişim kanallarını etkili kullanarak geçmişte vaka sayılarını yatay seviyede götürdük. Bunu gene başarabiliriz. Lütfen önümüzdeki 15 gün denetimlere ağırlık verelim ve daha dikkatli olalım."

Yavuz, özellikle ev kadınlarından misafir kabul etmemelerini rica etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu