Kocaeli Valiliğinden geçen yıl 540 kilogram kokain ele geçirilen operasyona ilişkin haberlere yanıt Açıklaması

Kocaeli Valiliği, geçen yıl Dilovası gümrüğünde 540 kilo 56 gram kokainin ele geçirildiği operasyon hakkındaki haberlere ilişkin "Mesnetsiz haberde gümrük teşkilatımızın bu üstün başarısına gölge düşürmek, kara çalmak için yapılan tüm değerlendirmeler gerçeklikten uzak, mevzuat bilgisinden...

Kocaeli Valiliği, geçen yıl Dilovası gümrüğünde 540 kilo 56 gram kokainin ele geçirildiği operasyon hakkındaki haberlere ilişkin "Mesnetsiz haberde gümrük teşkilatımızın bu üstün başarısına gölge düşürmek, kara çalmak için yapılan tüm değerlendirmeler gerçeklikten uzak, mevzuat bilgisinden yoksun bir şekilde yansıtılmaya çalışılmıştır." ifadesini kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, geçen yıl ağustos ayında gerçekleştirilen operasyona ilişkin mesnetsiz haberlerin yer aldığı belirtildi.

"Mesnetsiz haberde, gümrük teşkilatımızın bu üstün başarısına gölge düşürmek, kara çalmak için yapılan tüm değerlendirmeler gerçeklikten uzak, mevzuat bilgisinden yoksun bir şekilde yansıtılmaya çalışılmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, çalışmanın gümrüklerden sorumlu Ticaret Bakanlığının bu konulara münhasır analiz merkezinin tespiti ile Bakanlık merkezi ve eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Valiliğe ve operasyonel birimlere talimatıyla takip edildiği belirtildi.

Operasyonun başarıyla neticelendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya için de önemli olabilecek miktardaki bu yakalama, aynı zamanda adli birimler tarafından da takip edilmiş ve gerekli süreçler yürütülmüştür. Konu bu kadar sarih iken bazı basın yayın organlarında bu olayın gerçekle ilgisi olmadan yanlış değerlendirilmeye açılması, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadelede başarısı ve kararlılığı gölgelenmeye çalışılan tüm birimlerimizi üzmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu