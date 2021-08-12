Kocaeli Valiliği Jandarma ( Uyuşturucu Madde ) Basın Duyurusu 12.08.2021

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Gebze İlçesi Mollafenari Mahallesinde Y. Y isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığı yönünde alınan bilgi üzerine, 11. 08. 2021 günü saat 17.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Gebze İlçesi Mollafenari Mahallesinde Y. Y isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığı yönünde alınan bilgi üzerine, 11. 08. 2021 günü saat 17. 00 sıralarında yapılan operasyonda; (156) Gram METAMFETAMİN, (11) Gram ESRAR MADDESİ, (19) Gram BONZAİ MADDESİ, (1 ) Adet Uyuşturucu Madde Kullanım Aparatı ve (1) Adet Uyuşturucu Madde Ölçüm Aparatı ele geçirilmiş olup olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır. İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre