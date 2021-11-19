Kocaeli Valiliği Jandarma (Uyuşturucu ) Basın Duyurusu

GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; Gebze ilçesinde ikamet eden bir şahsın evinde kurduğu özel sistem ile Marihuana bitkisi yetiştirerek elde ettiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığı yönünde alınan bilgi üzerine, 15. 11. 2021 tarihinde yapılan operasyonda; (1100) Gram Esrar Maddesi, (1) Adet Hassas Terazi ve ev içerisinde uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla kullandığı özel sisteme ait (1 ) Adet İklimlendirme Çadırı, (18) Adet Kumaş Saksı, 4, 5 lt. Sıvı Bitki Gübresi ile bitkilerin hava, nem, ışık ve besin dengelerinin ayarlanmasında kullanılan (43) Adet muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Operasyon sonrasında gözaltına alınan şahıs, 16. 11. 2021 tarihinde çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Suç ve suçlu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

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