Kocaeli Valiliği Jandarma (Terörle Mücadele ) Basın Duyurusu 24.12.2021

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca; terörle mücadele kapsamında, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen (1) bir Suriye uyruklu şüpheli şahıs, 23 Aralık 2021 tarihinde Kocaeli ili Darıca ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmış ve tahkikata müteakip adli makamlara sevk edilecektir.

İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

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