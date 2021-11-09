Kocaeli Valiliği Jandarma (Kasten Adam Öldürme) Basın Duyurusu

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kandıra İlçesi Ballar Mahallesinde ikamet eden bir şahsın 05 Kasım 2021 günü kesici alet kullanılmak suretiyle "Kasten Öldürülmesi" olayı ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs 07 Kasım 2021 tarihinde ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheli şahıs 08 Kasım 2021 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kandıra T Tipi Kapalı cezaevine gönderilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

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