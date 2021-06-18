Kocaeli Valiliği Jandarma Gebze Kaçak-Sahte İçki 18.06.2021
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Kocaeli Valiliği Jandarma Gebze Kaçak-Sahte İçki 18.06.2021

Kocaeli Valiliği Jandarma Gebze Kaçak-Sahte İçki 18.06.2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında, 17 Haziran 2021 günü Gebze ilçesi Balçık mahallesinde yapılan yol emniyet ve kontrolü esnasında durdurulan iki araç içerisinde yapılan aramada, sahte bandrollü 190 şişe alkollü içki ele geçirilmiştir.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında, 17 Haziran 2021 günü Gebze ilçesi Balçık mahallesinde yapılan yol emniyet ve kontrolü esnasında durdurulan iki araç içerisinde yapılan aramada, sahte bandrollü 190 şişe alkollü içki ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 3 ( Üç ) şüpheli yakalanarak haklarında adli tahkikata başlanılmıştır. Suç ve suçlu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre

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