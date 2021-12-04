Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı (Terörle Mücadele) Basın Açıklaması 04.12.2021

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Terörle Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında; terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 şahıs 01 Aralık 2021 tarihinde Kocaeli İli Dilovası İlçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde, yakalanarak gözaltına alınmışlardır.

İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet