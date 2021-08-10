Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı (Terörle Mücadele ) Basın Açıklaması 10.08.2021
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Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı (Terörle Mücadele ) Basın Açıklaması 10.08.2021

Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı (Terörle Mücadele ) Basın Açıklaması 10.08.2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Terörle Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda; PKK/YPG/YPJ terör örgütünün, başta Kocaeli ili olmak üzere ülkemiz genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, PKK/YPG/YPJ terör örgütü içerisinde...

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Terörle Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda; PKK/YPG/YPJ terör örgütünün, başta Kocaeli ili olmak üzere ülkemiz genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, PKK/YPG/YPJ terör örgütü içerisinde 2013- 2018 yılları arasında silahlı faaliyet gösteren N. W. M. isimli şüpheli şahıs 09 Ağustos 2021 tarihinde Kocaeli ili İzmit İlçesinde bulunan ikametinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz genelinde Terörle Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre

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