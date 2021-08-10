Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı (Terörle Mücadele ) Basın Açıklaması 10.08.2021

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Terörle Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda; PKK/YPG/YPJ terör örgütünün, başta Kocaeli ili olmak üzere ülkemiz genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, PKK/YPG/YPJ terör örgütü içerisinde...