Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı (Hırsızlık) Basın Açıklaması 27.12.2021

MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kuzey Marmara Otoyolunda meydana gelen "Haber leşme, Enerji ve Nakil Kablosu Hırsızlığı" olayları ile ilgili olarak yapılan araştırmalar sonucunda (4) şüpheli şahıs tespit edilmiş olup, 25 Aralık 2021 tarihinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon neticesinde, şüpheliler farklı adreslerde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar, 26 Aralık 2021 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kandıra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana gelen (4) F. M. olay aydınlatılmıştır.

İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

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