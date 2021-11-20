Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ( Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ) Basın Açıklaması 20.11.2021
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca; Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında, 19 Kasım 2021 tarihinde yapılan fiziki takip sonucunda, Gebze ilçesinde durdurulan bir minibüste yapılan aramada, ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen (42) yabancı uyruklu şahıs ile bu...
KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca; Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında, 19 Kasım 2021 tarihinde yapılan fiziki takip sonucunda, Gebze ilçesinde durdurulan bir minibüste yapılan aramada, ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen (42) yabancı uyruklu şahıs ile bu şahıslara organizatörlük yapan 3 şahıs yakalanmış olup, olayla ilgili olarak adli tahkikata başlanılmıştır İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ
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