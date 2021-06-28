Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Basın Açıklaması Kartepe Kaçak Akaryakıt 28.06.2021

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; 25 Haziran 2021 günü Kartepe İlçesi Sarımeşe Mahallesindeki lisanssız olarak kaçak akaryakıt üreterek piyasaya sürdüğü tespit edilen 2 (İKİ) şahısa ait depo ve araçta yapılan aramada, 4.