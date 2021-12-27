Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı (Uyuşturucu ile Mücadele) Basın Duyurusu 20.12.2021-26.12.2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 20. 12. 2021 - 26. 12. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 58 olayda toplam 104 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 18'i Tutuklanmış, 2'si Adli Kontrol Şartı ile Serbest kalmış ve 82'si Serbest kalmış ve, 2'si ADLİ MAKAMLARA SEVK edilecektir. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 111 gr ESRAR, 49 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 525 gr METAMFETAMİN, 35 ad ECSTASY, 1 gr SKUNK, 26. 450 gr EROİN ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 2 ad TABANCA, 17 ad FİŞEK, 1 ad HASSAS TERAZİ, 2. 500 TL PARA ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 20. 12. 2021- 26. 12. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 1 olayda toplam 1 şahsa Adli İşlem Başlatılmış olup; 1 şahıs hakkında ise Serbest yargılanma kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 65 gr ESRAR, ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

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