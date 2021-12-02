Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 01-30 Kasım 2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 01. 11. 2021-30. 11. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 289 olayda toplam 506 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 74'ü Tutuklanmış, 15'i Adli Kontrol almış, 417 şahıs Serbest kalmıştır. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 3121 gr ESRAR, 27. 128 gr EROİN, 106. 742 gr SKUNK, 455 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 1. 319 gr METAMFETAMİN, 460 gr KOKAİN, 589 ad ECSTASY, 68. 434 ad SENTETİK ECZA 3 ad HİNT KENEVİRİ ele geçirilmiştir.

Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 2 ad TÜFEK, 6 ad TABANCA, 219 ad FİŞEK, 19 ad HASSAS TERAZİ, 36. 640 TL ( Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para Ele Geçirilmiştir. ) İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 01. 11. 2021 - 30. 11. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda, 21 olayda toplam 23 şahıs hakkında Adli İşlem Başlatılmış olup bu şahıslardan 7'i Tutuklanmış, 16 Şahıs Hakkında Serbest Yargılanma kararı verilmiştir. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 6 kök KENEVİR BİTKİSİ, 6. 962 gr ESRAR, 159. 31 gr METAMFETAMİN, 177. 20 gr BONZAİ 1916 gr SKUNK 67 ad. SENTETİK ECZA 1030 gr AFYON SAKIZI Uyuşturucu ile olan mücadelemiz aralıksız, kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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