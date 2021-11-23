Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 15.11.2021-21.11.2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 15. 11. 2021- 21. 11. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 58 olayda toplam 105 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 18'i Tutuklanmış, 3'ü Adli Kontrol Şartı ile Serbest kalmış ve 83'ü SERBEST kalmış, 1'i Adli Makamlara mevcutlu olarak sevk edilecektir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

179 gr ESRAR, 201 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 211 gr METAMFETAMİN, 15 ad SENTETİK ECZA, 451 gr KOKAİN, 23 gr SKUNK, 13 ad ECSTASY ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 14. 945 TL, Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para, 100 EURO, Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen 6 ad HASSAS TERAZİ ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 15. 11. 2021- 21. 11. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 3 olayda toplam 3 şahsa Adli İşlem Başlatılmış olup; 1 şahıs hakkında Tutuklama kararı ve 2 şahıs hakkında ise Serbest yargılanma kararı verilmiştir. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 5 gr ESRAR, 5 gr METAMFETAMİN, 1. 100 gr SKUNK ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet