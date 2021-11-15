Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 08.11.2021-14.11.2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 08. 11. 2021- 14. 11. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 72 olayda toplam 130 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 10'u Tutuklanmış, 3'ü Adli Kontrol Şartı ile Serbest kalmış ve 114'ü SERBEST kalmıştır. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 185 gr ESRAR, 59 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 252 gr METAMFETAMİN, 13 ad SENTETİK ECZA, 3 kök HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ 5 gr KOKAİN 10 gr EROİN 1 ad ECSTASY ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 4. 780 TL, Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para, 1 ad HASSAS TERAZİ ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 08. 11. 2021- 14. 11. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 5 olayda toplam 7 şahsa Adli İşlem Başlatılmış olup; 1 şahıs hakkında Tutuklama kararı ve 6 şahıs hakkında ise Serbest yargılanma kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 3. 364 gr ESRAR 4 gr METAMFETAMİN, 6 kök KENEVİR ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

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