Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 01.11.2021-07.11.2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 01. 11. 2021- 07. 11. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 65 olayda toplam 118 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 22'si Tutuklanmış, 3'ü Adli Kontrol Şartı ile Serbest kalmış ve 90'ü SERBEST kalmıştır.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

722 gr ESRAR, 6 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 360 gr METAMFETAMİN, 68. 385 ad SENTETİK ECZA, 106. 719 gr SKUNK, 4 gr KOKAİN ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;

16. 595 TL, Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para, 1 ad TÜFEK, 4 ad TABANCA, 82 ad FİŞEK 6 ad HASSAS TERAZİ ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 01. 11. 2021- 07. 11. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 8 olayda toplam 9 şahsa Adli İşlem Başlatılmış olup; 4 şahıs hakkında Tutuklama kararı ve 5 şahıs hakkında ise Serbest yargılanma kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

3. 267 gr ESRAR 135, 05 gr METAMFETAMİN, 177, 20 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 67 ad SENTETİK ECZA ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

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