Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 06 -12 Eylül 2021 - Haberler
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Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 06 -12 Eylül 2021

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Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 06 -12 Eylül 2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele. 06. 09. 2021- 12. 09.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele. 06. 09. 2021- 12. 09. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 70 olayda, toplam 118 şahsa ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ, bu şahıslardan 10'u TUTUKLANMIŞ, 4'ü ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST kalmış, 104 şahıs SERBEST kalmıştır. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 34 kg 344 gr EROİN, 349 gr ESRAR, 1 kg 810 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 1 kg 158 gr METAMFETAMİN, 2 gr SKUNK, 3 gr KOKAİN, 264 ad SENTETİK ECZA, 33 ad ECSTASY, 32 kök HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 3280 TL Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para, 4 ad HASSAS TERAZİ, 4 ad TABANCA, 17 ad FİŞEK ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 06. 09. 2021 - 12. 09. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 7 olayda, 3 şahıs hakkında ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ olup; 3 şahıs hakkında da SERBEST YARGILANMA kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 100 gr ESRAR, 370 kök KENEVİR BİTKİSİ ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile olan mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

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Haber: Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 06 -12 Eylül 2021 - Haberler
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