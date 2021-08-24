Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 16 -22 Ağustos 2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 16. 08. 2021- 22. 08.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 16. 08. 2021- 22. 08. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 63 olayda, toplam 106 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 11'i Tutuklanmış, 5'i Adli Kontrol Şartı ile Serbest Kalmış, 84 şahıs Serbest Kalmış ve 6 şahıs adli makamlara mevcutlu sevk edilecektir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 131 gr ESRAR, 173 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 169 gr METAMFETAMİN, 34 ad SENTETİK ECZA, 21 gr SKUNK, 5 gr EROİN, 145 ad ECSTASY, ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 2. 330 TL, Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para, 2 ad HASSAS TERAZİ, Ele Geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 16. 08. 2021 - 22. 08. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 5 olayda toplam 7 şahıs hakkında Adli İşlem Başlatılmış 2 şahış Tutuklanmış ve 5 şahıs hakkında Serbest Yargılanma kararı verilmiştir. 56 kök KENEVİR BİTKİSİ, 8 gr METAMFETAMİN, 12 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ) ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile olan mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre