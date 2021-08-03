Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 01 Temmuz 2021-31 Temmuz 2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 01. 07. 2021- 31. 07.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 01. 07. 2021- 31. 07. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 256 olayda, toplam 410 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 39'u Tutuklanmış, 15 şahıs Adli Kontrol Şartıyla Serbest kalmış, 354 şahıs Serbest kalmıştır, 2 şahıs Adli Makamlara Mevcutlu olarak gönderilecektir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

2390 gr ESRAR, 32 gr EROİN, 5352 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 745 gr METAMFETAMİN, 33 gr KOKAİN, 24 gr SKUNK, 43 ad ECSTASY, 76 ad SENTETİK ECZA, 10 gr LSD, 192 kök HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ ele geçirilmiştir.

Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;

3470 TL, Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para, 2 ad TÜFEK, 1 ad TABANCA, 40 ad FİŞEK, 8 ad HASSAS TERAZİ ele geçirilmiştir.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 01. 07. 2021 - 31. 07. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 2 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile 6 Uyuşturucu Madde Kullanma Bulundurma ve 6 Yasadışı Ekim olayı olmak üzere 17 şahıs hakkında Adli İşlem Başlatılmış olup; 1 şahıs Tutuklanmış, 16 şahıs hakkında ise Serbest Yargılanma Kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

509 gr ESRAR, 129 kök HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ, 42 gr METAMFETAMİN, 67 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ) ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile olan mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre