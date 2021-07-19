Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 12 -18 Temmuz 2021
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Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 12 -18 Temmuz 2021

Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 12 -18 Temmuz 2021
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Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 12. 07. 2021- 18. 07.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 12. 07. 2021- 18. 07. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 65 olayda, toplam 98 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 13'ü Tutuklanmış, 2'si Adli Kontrol Şartı ile Serbest Kalmış ve 82 şahıs Serbest Kalmış ve 1 şahıs Adli Makamlara Mevcutlu Olarak Sevk Edilecektir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 59 gr ESRAR, 2. 460 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 324 gr METAMFETAMİN, 1 gr KOKAİN, 27 ad ECSTASY, 9 kök HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 1. 650 TL Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para, 2 ad HASSAS TERAZİ, 12 ad FİŞEK ele Geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 12. 07. 2021 - 18. 07. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 5 olayda, 5 şahıs hakkında Adli İşlem Başlatılmış olup, şahıslar hakkında ise Serbest Yargılanma kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 506 gr ESRAR, 2 gr METAMFETAMİN, 64 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 46 kök HİNT KENEVİRİ ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile olan mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre

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Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 12 -18 Temmuz 2021 - Haberler
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