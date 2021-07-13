Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 5 -11 Temmuz 2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 05. 07. 2021- 11. 07.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 05. 07. 2021- 11. 07. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 46 olayda, toplam 82 şahsa ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ, bu şahıslardan 11'i TUTUKLANMIŞ, 1'i ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALMIŞ ve 68 şahıs SERBEST KALMIŞ ve 2 şahıs ADLİ MAKAMLARA MEVCUTLU OLARAK SEVK EDİLECEKTİR.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 60 gr ESRAR, 338 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 46 gr METAMFETAMİN, 15 ad SENTETİK ECZA, 6 ad ECSTASY, 5 kök HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 280 TL, Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para, 1 ad HASSAS TERAZİ Ele Geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 05. 07. 2021 - 11. 07. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 3 olayda, 4 şahıs hakkında ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ olup, şahıslar hakkında ise SERBEST YARGILANMA kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 3 gr ESRAR, 40 kök HİNT KENEVİRİ ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile olan mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre