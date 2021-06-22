Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 14 Haziran -20 Haziran 2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 14. 06. 2021- 20. 06.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 14. 06. 2021- 20. 06. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 59 olayda, toplam 97 şahsa ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ, bu şahıslardan 10'u TUTUKLANMIŞ, 4'ü ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALMIŞ ve 78 şahıs SERBEST KALMIŞ ve 5 şahıs ADLİ MAKAMLARA MEVCUTLU OLARAK SEVK EDİLECEKTİR.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 119 gr ESRAR, 640 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 46 gr METAMFETAMİN, 3 gr SKUNK, 1 gr EROİN, 23 ad ECSTASY, 16 ad SENTETİK ECZA, 3 kök KENEVİRİ BİTKİSİ ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 7. 790 TL, Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para, 1 ad TÜFEK, 4 ad FİŞEK, 1 ad HASSAS TERAZİ ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 14. 06. 2021 - 20. 06. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 2 olayda, 4 şahıs hakkında ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ olup, 3 şahıs TUTUKLANARAK CEZAEVİNE konulmuş, 1şahıs hakkında ise SERBEST YARGILANMA kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 1 kg 372 gr ESRAR, 188 gr METAMFETAMİN, 86 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 4 ad ECSTASY, 3 kök KENEVİR BİTKİSİ, 118 gr KENEVİR TOHUMU ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu ile olan mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre