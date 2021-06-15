Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 07 Haziran -13 Haziran 2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 07. 06. 2021- 13. 06.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 07. 06. 2021- 13. 06. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 78 olayda, toplam 124 şahsa ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ, bu şahıslardan 13'ü TUTUKLANMIŞ, 2'si ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALMIŞ ve 106 şahıs SERBEST KALMIŞ ve 3 şahıs ADLİ MAKAMLARA MEVCUTLU OLARAK SEVK EDİLECEKTİR.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 377 gr ESRAR, 1. 739 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 275 gr METAMFETAMİN, 67 gr SKUNK, 25 gr KOKAİN, 3 ad ECSTASY, 6 ad SENTETİK ECZA, 27 kök HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 495 TL, Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para, 1 ad TABANCA, 3 ad FİŞEK, 3 ad HASSAS TERAZİ ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 07. 06. 2021 - 13. 06. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 2 olayda, 5 şahıs hakkında ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ olup, şahıslar hakkında ise SERBEST YARGILANMA kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 58 gr SKUNK, 25 gr KENEVİR TOHUMU, 17 gr ESRAR, 15 kök HİNT KENEVİRİ ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu ile olan mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre