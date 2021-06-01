Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 01 Mayıs2021-31 Mayıs 2021
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Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 01 Mayıs2021-31 Mayıs 2021

Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 01 Mayıs2021-31 Mayıs 2021
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Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 01. 05. 2021- 31. 05.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 01. 05. 2021- 31. 05. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 311 olayda, toplam 483 şahsa ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ, bu şahıslardan 50'si TUTUKLANMIŞ, 22'si ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST kalmış, 411 şahıs SERBEST kalmıştır.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 2 kg 486 gr ESRAR, 139 kg 356 gr EROİN, 5 kg 878 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 51 kg 813 gr METAMFETAMİN, 239 gr SKUNK, 2 gr KOKAİN, 819 ad ECSTASY, 133 ad SENTETİK ECZA, 36 kök KENEVİR ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 10 ad TABANCA, 171 ad FİŞEK, 10 ad HASSAS TERAZİ, 19. 240 TL (Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para Ele Geçirilmiştir. ) İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 01. 05. 2021 - 31. 05. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 12 olayda, 19 şahıs hakkında ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ olup, şahıslar hakkında SERBEST YARGILANMA kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 45, 48 gr ESRAR, 782 kök KENEVİR, 2 ad CAPTAGON, 5 gr METAMFETAMİN, 11 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ) ele geçirilmiştir Uyuşturucu ile olan mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre

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Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 01 Mayıs2021-31 Mayıs 2021 - Haberler
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