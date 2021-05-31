Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 24 Mayıs -31 Mayıs 2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 24. 05. 2021- 31. 05.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 24. 05. 2021- 31. 05. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 93 olayda, toplam 147 şahsa ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ, bu şahıslardan 12'si TUTUKLANMIŞ, 15'i ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALMIŞ ve 115 ŞAHIS SERBEST KALMIŞ ve 5 şahıs ADLİ MAKAMLARA MEVCUTLU OLARAK SEVK EDİLECEKTİR.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 2 kg 101 gr ESRAR, 796 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 83 gr METAMFETAMİN, 3 ad ECSTASY, 2 gr KOKAİN, 22 ad SENTETİK ECZA, 13 gr SKUNK, 35 kök HİNT KENEVİRİ ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 2 ad TABANCA, 117 ad FİŞEK, 3 ad HASSAS TERAZİ, 10. 225 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 24. 05. 2021 - 31. 05. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 6 olayda, 8 şahıs hakkında ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ olup, şahıslar hakkında ise SERBEST YARGILANMA kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 1 gr METAMFETAMİN, 10 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 30, 48 gr ESRAR, 625 kök HİNT KENEVİRİ, 2 ad CAPTAGON ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu ile olan mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre