Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 21 Haziran -27 Haziran 2021
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Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 21 Haziran -27 Haziran 2021

Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 21 Haziran -27 Haziran 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 21. 06. 2021- 27. 06.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 21. 06. 2021- 27. 06. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 73 olayda, toplam 126 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 18'i Tutuklanmış, 6'sı Adli Kontrol Şartı olmak üzere (108) şahıs Serbest Kalmıştır.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 168 gr ESRAR, 3 kg 902 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 33 gr METAMFETAMİN, 5 gr SKUNK, 4 ad SENTETİK ECZA, 12 kök HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;

710 TL, Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para, 1 ad TÜFEK, 1 ad TABANCA, 5 ad FİŞEK, 4 ad HASSAS TERAZİ ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile olan mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre

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Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 21 Haziran -27 Haziran 2021 - Haberler
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