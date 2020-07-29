KOCAELİ Vali Yavuz denetimlere katıldı, sürücülere pişmaniye hediye etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KOCAELİ Vali Yavuz denetimlere katıldı, sürücülere pişmaniye hediye etti

Vali Yavuz denetimlere katıldı, sürücülere pişmaniye hediye ettiKOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, D-100 Karayolu Kocaeli- İstanbul sınırındaki polis uygulama noktasında denetimlere katıldı.

29.07.2020 21:30 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:54

Vali Yavuz denetimlere katıldı, sürücülere pişmaniye hediye etti

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, D-100 Karayolu Kocaeli- İstanbul sınırındaki polis uygulama noktasında denetimlere katıldı. Sürücüleri bayram trafiğinde dikkatli olmaları konusunda uyaran Vali Yavuz, İzmit pişmaniyesi hediye etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, D-100 Karayolu Kocaeli- İstanbul sınırında bulunan polis uygulama noktasında denetimlerde bulundu. Vali Yavuz'a denetimlerde Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da eşlik etti. Uygulama noktasında görevli polislerle bir süre sohbet eden Vali Yavuz, daha sonra uygulamaya katılarak ekipler tarafından durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti. Sürücüleri bayram trafiğinde dikkatli olmaları yönünde uyaran Kocaeli Valisi Yavuz, araçlardaki kişilere pişmaniye hediye etti.

'TRAFİK DENETİMLERİ DE ETKİN ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLECEKTİR'

Vali Yavuz yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı tatili yeni başlıyor. Bu vesile ile vatandaşlarımızın özellikle İstanbul'dan memleketlerine sağ ve salimen ulaşmaları, can ve mal emniyetlerinin sağlanması bakımından Kocaeli Valiliğimiz, İçişleri Bakanımızın emir ve talimatlarıyla trafik güvenliği kapsamında hazırlamış olduğumuz tedbirleri hayata geçiriyoruz. Bugün itibariyle, özellikle trafik güvenliğiyle ilgili bütün tedbirler kararlılıkla uygulanacak. Trafik denetimleri de etkin şekilde yerine getirilecektir. Tüm vatandaşlarımıza, tüm sürücülerimize özellikle yorgun yola çıkmamalarını, uykusuz asla olmamalarını, trafik kurallarına uymalarını, sürat yapmamalarını ve onları bekleyenlerin, sevdiklerinin olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bayram günleri sevinç ve buluşma günleridir. Böyle günlerin üzüntü ve keder günleri olmaması için tüm sürücülerimizin azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz" dedi.

KOCAELİ Vali Yavuz denetimlere katıldı, sürücülere pişmaniye hediye etti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı Politika
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor Güncel
Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Spor
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu! İki farklı görüş var, karar Ağustos'ta verilecek
İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu! İki farklı görüş var, karar Ağustos'ta verilecek
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
İran, askeri tatbikatında ilk kez yerin altından balistik füze ateşledi
İran, askeri tatbikatında ilk kez yerin altından balistik füze ateşledi
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fatih Sultan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Deniz Seki Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Nihat Özdemir Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: KOCAELİ Vali Yavuz denetimlere katıldı, sürücülere pişmaniye hediye etti - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 22:31:18. #1.15#
title