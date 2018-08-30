Kocaeli Vali Konağı Karşısında Unutulan Çanta Paniğe Sebep Oldu

İzmit'te, Kocaeli Vali Konağı'nın karşısında unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Gece saatlerinde, İzmit Akçakoca Mahallesi İnönü Caddesi'nde, Kocaeli Vali Konağı'nın karşısından geçen caddede kaldırımda bir ağacın altındaki çantayı gören vatandaşlar, şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Cadde ulaşıma kapatılırken, olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı. Bomba imha uzmanı gerekli kontrolleri yapmasının ardından çantanın fünye ile patlatılmasına karar verdi. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. Yol trafiğe açılırken, çanta incelenmek üzere polis ekipleri tarafından alındı.