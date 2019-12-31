Kocaeli uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler
Haberler » Güncel » Kocaeli uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler - Haber

Kocaeli uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler

Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERİzmit'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken E.K. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

31.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:03
Kocaeli uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler

Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken E.K. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kocaeli uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler