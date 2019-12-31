Kocaeli uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler
Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERİzmit'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken E.K. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
31.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:03
Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
İzmit'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken E.K. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA