KOCAELİ Üst geçitteki gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı Üst geçitteki gasp anı güvenlik kamerasına yansıdıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde üst geçitte bir kadının çantasını gasp eden İ.E., güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilerek yakalandı.

Üst geçitteki gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde üst geçitte bir kadının çantasını gasp eden İ.E., güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilerek yakalandı. İ.E.'nin, kadının çantasını gasp ettiği anlar üst geçidin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 22 Mart günü Gebze'de meydana geldi. Üst geçitte yürüyen bir kadının yanına yanaşan kişi, kadının kolundaki çantasını gasp etmek istedi. Bu sırada kadın yere düşerken, kadının çantasını alan kişi koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar üst geçitte bulunan güvenlik kameralarına yansıdır. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde gasp olayını gerçekleştiren kişinin daha önceden cinsel saldırı ve kasten yaralama gibi 14 farklı suçtan sabıkası bulunan İ.E. olduğu belirledi. İ.E., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen İ.E., burada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA