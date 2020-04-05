Kocaeli Üniversitesinde "immün plazma" elde edilmesine yönelik faaliyetler yürütülebilecek Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sağlık Bakanlığının onay vermesinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacağı duyurulan "immün plazma" elde edilmesine yönelik faaliyetler yürütmeye başlayacaklarını bildirdi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sağlık Bakanlığının onay vermesinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacağı duyurulan "immün plazma" elde edilmesine yönelik faaliyetler yürütmeye başlayacaklarını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, Türk Kızılayın yürütücülüğünde, küresel bir sağlık sorunu haline gelen Kovid-19 tedavisinde kullanılacağı duyurulan "immün plazma" Sağlık Bakanlığının onay vermesinin ardından devreye alınacak.

Yarın verilmesi beklenen onayın ardından iyileşen hastalardan alınan kanlar antikorlarına ayrıldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğüne verilecek ve öncelikle entübe olan hastalarda kullanılacak.

Tedaviyle Kovid-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Türk Kızılay tarafından toplanan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedefleniyor.

Plazmada yer alan "immünglobulin" denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşıyor.

Prof. Dr. Hülagü, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Nisan Pazartesi günü, Sağlık Bakanlığının onayı sonrası laboratuvarlarımızda Kovid-19 geçirip iyileşmiş hastaların serumlarından elde edilecek antikorları tespit edip ayırarak hastaların tedavisinde kullanmaya başlayacağız. Emeği geçen tüm ekibimize içtenlikle teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA