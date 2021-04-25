Kocaeli Üniversitesinde görevli akademisyen Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Kocaeli Üniversitesinde görevli akademisyen Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesinde görevli akademisyen Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Eylem Apaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Eylem Apaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun zamandır Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Dr. Öğretim Üyesi Apaydın'ın, yapılan tüm tedavilere rağmen hakkın rahmetine kavuştuğunu bildirdi.

Yüksek lisans ve doktorasını yurt dışında yapan, iyi eğitim almış bir bilim insanını kaybettiklerini belirten Hülagü, "Acımız büyük, çok üzgünüm. Allah'ın mağfireti üzerine olsun. Üniversitemizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun. Kederli ailesine sabırlar diliyorum. Makamı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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