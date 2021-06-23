Kocaeli Üniversitesi, Sabancı Kültür Merkezi'nin binada zemin etüt çalışmalarına başlandı
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Kocaeli Üniversitesi, Sabancı Kültür Merkezi'nin binada zemin etüt çalışmalarına başlandı

Kocaeli Üniversitesi, Sabancı Kültür Merkezi'nin binada zemin etüt çalışmalarına başlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nünde içinde hizmet verdiği kentimizin en eski kültür ve sanat noktası Sabancı Kültür Merkezi'nde zemin etüt çalışmalarına başlandı.

Uzun yıllar kentin birçok kongre, sergi, kültür ve sanatsal etkinliklerine ev sahibi yapan ve sonrasında birçok kez tadilat gören Sabancı Kültür Merkezi, son dönem kiriş ve sütunlarında oluşan ağır çatlaklar, zemindeki kaymalar neticesinden pandemi döneminde kapılarını ziyaretçilerine tamamen kapatmıştı.

KESİN KARAR SONDAJDAN SONRA

Geçtiğimiz aylarda Sabancı Vakfı, Kocaeli Üniversitesi ve Bakanlıktan gelen bilirkişiler bina içi ve zeminde incelemeler gerçekleştirmişti. Kocaeli Üniversitesi ve Bakanlık görüşmelerinden sonra zeminin sağlam olmadığı, deprem riski taşıdığına dair rapor çıkmış ve sondaj, zemin etüt çalışmaları için karar verilmişti. Bu kapsamda çalışmayı yürüten Sabancı Vakfı, zemin etüt çalışmalarını tamamladıktan sonra kesin kararı verecek. Bu raporunun ise önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler

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