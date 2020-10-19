'Kocaeli Üniversitesi'nde aşı yapılan gönüllülerde şikayete rastlanmadı'

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, hastanelerinde 500 kişide Covid-19 aşısı denendiğini belirterek, "Her gün 20- 25 kişiye aşı yapılıyor.

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, hastanelerinde 500 kişide Covid-19 aşısı denendiğini belirterek, "Her gün 20- 25 kişiye aşı yapılıyor. Şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerde ağrı, ateş, alerji gibi herhangi bir şikayete rastlanmadı" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, gönüllülerde Covid-19 aşı denemeleri sürüyor. Hastanede şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyleyen Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cantürk, "Biz Çin'den gelen aşıyı yapıyoruz. Faz-3 çalışması yani gönüllü kişilerde deneniyor ve onlarda antikor oluşup oluşmadığına bakılıyor. Burada da daha çok sağlık çalışanlarından gönüllüler var. Bir gruba normal serum bir gruba da aşı yapılıyor. Hastalarda herhangi bir semptomla karşılaşılmadı. Hiçbir yan etki görülmedi ve gayet sağlıklılar" dedi.

Yaklaşık 300 kişiye aşı yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Cantürk, "Bizim hastanemizde 500 gönüllü üzerinde yapılacak. Her gün 20-25 kişilik gruplara aşı yapılıyor. Bu zamana kadar da yaklaşık 250-300 üzerinde gönüllü arkadaşa aşı yapılmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yok; ağrı, ateş şikayet yok, alerji yok ve herhangi bir sıkıntı olmadı şu ana kadar" diye konuştu. Yapılan aşıların ardından yılbaşından sonra satışının yapılabileceğinin öngörüldüğünü belirten Prof. Dr. Cantürk, "Bunların başarılarının ne kadar olduğunu ancak zaman içinde antikor değerlerini ölçtüğümüzde anlayacağız. Piyasalaştırma işi teknik bir mesele. Yılbaşından sonrası için bu aşıların devreye sokulabileceği satılabilir aşamaya gelebileceği öngörülüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ