Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde hastalar "online" muayene ediliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde hastalar "online" muayene ediliyor - Haber
Kocaeli Üniversitesi, Sağlık

Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde hastalar "online" muayene ediliyor

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastaların internet üzerinden görüntülü muayene edilmesi için "İnternet Polikliniği" hizmetini geliştirdi.

08.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:41
Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde hastalar

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastaların internet üzerinden görüntülü muayene edilmesi için "İnternet Polikliniği" hizmetini geliştirdi.

Hastane tarafından başlatılan "İnternet Polikliniği Randevusu" hizmetiyle aile hekimliği, gastroenteroloji, genel cerrahi ve psikiyatri poliklinikleri, internet üzerinden hasta kabulüne başladı.

Sistem sayesinde WhatsApp programı telefonunda yüklü olan hastalar, internet üzerinden aldıkları randevuyla, hastaneye gitmeden doktorlarla görüntülü görüşebiliyor.

KOÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla hastanelere gelmede sorun yaşayabilecek hasta grupları bulunduğunu, onların bu süreçte mağdur olmasını istemediklerini söyledi.

Bu sebeple hastanelerinde "İnternet Polikliniği Randevusu" sistemini kurduklarını ifade eden Cantürk, sistem üzerinden hasta kabulüne de başladıklarını belirtti.

Cantürk, bazı hastaların düzenli takip edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Örneğin, şeker hastasını düşünün, kan şekerinin düzenlenmesi gerekiyor. Kan şekeri düzenlenirken kendi kan şekerine bakıyor. Hekimiyle telefonla konuşarak insülin dozunun ayarlanmasını sağlayabiliyor. ya da birtakım farklı öneriler de bulunulabilir. Psikiyatri hastaları doktorlarıyla telefonla görüntülü görüşerek tedavilerine devam edebiliyor. Hekim bu süreçte buradan bazı psikoterapi yöntemlerini kullanabiliyor." dedi.

"Hasta, evinde yaşamına huzurlu devam ediyor"

Randevu saatinde ilgili hekimin hastayı WhatsApp programı üzerinden arayıp yüz yüze görüştüğünü anlatan Cantürk, "Doktorlarımız hastayla program üzerinden yüz yüze önerilerde bulunuyor. Tahlil sonuçlarını değerlendiriyor. İlaç dozunu ayarlıyor. Bu süreçte hastanın tedavisi hastanede yapılması gerekecekse o zaman hastaneye davet ediyor." diye konuştu.

Cantürk, Sosyal Güvenlik Kurumu ile de bu konuyu görüştüklerini ve teknik olarak sorun bulunmadığı yanıtını aldıklarını dile getirdi.

Sistemi, hastaların bu süreçte mağdur olmaması için geliştirdiklerini belirten Cantürk, şunları kaydetti:

"Hasta tedavisini alıyor, bu süreçte hastanın kontrol edilmesi gerekiyor. Hastaneye gelse enfeksiyona yatkınlığı daha fazla olabilir. Telefonla yüz yüze görüşüyoruz, hekim görüşünü almış oluyor. Evinde yaşamına huzurlu devam ediyor. Bu sistem hem hastaya hem de hekime birtakım avantajlar sağlıyor. Teknolojinin her türlüsünü hastalarımız için kullanıyoruz. Bu süreçte bunu kullanmamız gerekiyor."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haber
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haber
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haber
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt Haber
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek
Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Esra Balamir İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Antalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde hastalar "online" muayene ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 11:51:55. #1.15#
title