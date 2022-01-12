Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri, ABD'deki Kar Heykel Şampiyonası'na katılacak - Haberler
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Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri, ABD'deki Kar Heykel Şampiyonası'na katılacak

Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri, ABD'deki Kar Heykel Şampiyonası'na katılacak
AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) akademisyenlerinden oluşan takım, ABD'de gerçekleştirilecek Kar Heykel Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) akademisyenlerinden oluşan takım, ABD'de gerçekleştirilecek Kar Heykel Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Konak, Doç. Dr. Zekeriya Erdinç ve öğretim görevlisi Tayfun Konak'tan oluşan heykel takımı, Minnesota eyaletinde 18-28 Ocak'ta düzenlenecek yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların büyük ödül için yarışacağı organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek takım, "Dünyayı Boynuzlarında Taşıyan Anadolu Boğası" adlı eseri hazırlayacak.

Organizasyon sürecinde sanatçılar, 3,5 metreküp ölçeğindeki sıkıştırılmış kar blokundan, kullanacakları özel ekipmanlarla amaçladıkları formu oluşturacak.

Doç. Dr. Ceyhun Konak, yaptığı açıklamada, uluslararası platformda KOÜ ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Kaynağını Anadolu'dan alan Dicle ve Fırat nehirlerinin, boğanın boynuzlarını temsil ettiğini belirten Konak, bu düşünceden yola çıkarak yorumladıkları heykelde dünyayı boğanın boynuzları üzerinde göstereceklerini kaydetti. Konak, boğayı boynuzları üzerinde duracak şekilde ters çevirerek betimlediklerini ifade etti.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye verdiği destekten dolayı teşekkür eden Konak, ulusal ve uluslararası alanda yeni projelerinin olduğunu, 3 kıta ve 12 farklı ülkede eserler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Konak, bu alanda Japonya ile Çekya'dan ödülleri bulunduğunu ve 3 kıtadan ödül almayı hedeflediklerini kaydetti.

Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri, ABD'deki Kar Heykel Şampiyonası'na katılacak

Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri, ABD'deki Kar Heykel Şampiyonası'na katılacak

Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri, ABD'deki Kar Heykel Şampiyonası'na katılacak

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AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri

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