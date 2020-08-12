'Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali' için geri sayım
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'Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali' için geri sayım

Büyükşehir düzenleyeceği ve Kandıra ilçesinde üç gün sürecek olan "Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali" için geri sayım başladı.

'Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali' için geri sayım
12.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:15

>Kocaeli'nin kum, deniz, güneş turizmi açısından en önemli ilçesi Kandıra'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali', 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kocaeli Bisiklet Platformu ve Kandıra Belediyesi'nin paydaş olacağı festival organizasyonu, pandemi şartları ve kurallarına göre organize edilecek.

TURİSTİK ÖNEME SAHİP MEKÂNLARDA PEDAL ÇEVİRİLECEK

Doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajları, yöresel lezzetleri ve güler yüzlü insanları ile tanınan turizmin gözdesi Kandıra, bisiklet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 10-13 Eylül arasında düzenlenecek olan festivalde bisikletliler Kandıra'nın doğal turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için pedal çevirecek. 3 gün sürecek festival Kerpe'den başlayacak. Festival için Bağırganlı, Cebeci, Akçakoca Bey Mezarı, Babatepe, Pembe Kayalar gibi tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotalarda pedal çevirilecek. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında farkındalık oluşturmak için plajlarda temizlik çalışmaları yapılacak.

SINIRLI KATILIM VE ÇADIRLI KONAKLAMA OLACAK

Pandemi süreci göz önünde bulundurularak düzenlenecek olan festivale kontenjanlı katılım gerçekleştirilecek. Festival süresince düzenli ateş ölçümleri, hijyen uygulamaları ve sık sık denetimler gerçekleştirilecek. Hijyen istasyonlarının kurulacağı alanda katılımcıların sosyal mesafeye uygun olarak çadırlarını kurmaları ve konaklamaları sağlanacak.

KANDIRAYA HAS LEZZETLER TADILACAK

Kerpe'den başlanacak ve toplamda 109 kilometrelik rotada üç günde, Kandıra'nın sadece doğal güzellikleri değil, lezzetli yemekleri de tanıtılacak. 180 bisikletçinin gelip kamp yapacağı alanda ve Kandıra'nın köylerinde ziyaret edilecek rota üzerindeki; yöresel lezzetler de tadılacak.

"BİSİKLET MUTLU BİR ŞEHRİN ANAHTARIDIR"

Pandemi süreci nedeniyle 200 bisikletçinin katılım sağlayacağı festivalde, katılımcılar için ihtiyaç olabilecek tüm imkanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Toplamda 109 kilometrenin kat edileceği Kandıra'da, birinci gün Kerpe-Kandıra-Bağırganlı-Kerpe, ikinci gün Kerpe-Cebeci-Babalı-Kerpe, üçüncü gün ise Kerpe-Babatepe-Akçakoca Bey Mezarı-Kerpe güzergahlarında pedal çevrilecek. 3 günlük festivalin sonunda Kocaeli'nin incisi Kandıra, pedallar ile keşfedilmiş olacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR İÇİN KOBİS'İN ÖNEMİ VURGULANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem ulaşım hem de sağlık açısından birçok faydası bulunan bisikletin yaygınlaşması için önemli projeleri hayata geçirdi. Bunun başında 2014 yılından bu yana faaliyette olan KOBİS geliyor. Festival katılımcıları için tamir istasyonu kuracak ve organizasyona teknik destek verecek olan KOBİS'in yanı sıra Kocaeli coğrafyasında oluşturulan doğal bisiklet parkurları ya da bir başka deyişle dağ bisikleti parkurları haritalandırılarak bisiklet sevenlerin hizmetine sunuldu.

FESTİVALİN MOTTOSU 'MUTLULUĞA PEDAL ÇEVİR'

10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Turizm ve Bisiklet Festivali'ne katılacak 180 bisikletçi, mutluluk için pedal çevirecek. Kocaeli'nin incisi Kandıra'yı doyasıya keşfedecek olan bisikletçiler hem deniz, hem kıyı hem de doğa turizmi ile Kocaeli'nin tanıtılmasında büyük bir rol oynayacak.

DOĞA TURİZM PARKURLARI MARKALANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli'nin gizli kalmış güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için büyük bir gayret gösteriyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen yürüyüş güzergahları, tabelalandırılarak doğa ve spor tutkunlarının hizmetine sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl itibariyle 2 bin 500 kilometreden fazla uzunluğa sahip doğa turizmi parkurlarında, yürüyüş, bisiklet, kanyon geçişi ve kamp yapma imkanı sunuyor.

EN UZUN DOĞA YÜRÜYÜŞ PARKURLARI BURADA

Mevcut parkurlar da göz önüne alındığında Kocaeli, Türkiye'nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip İl olma özelliğini taşıyor. Kandıra ilçesinin kıyı kesiminde 90 kilometre boyunca uzanan 'Zambak Yolu' rotasında, 4 mevsim doğa yürüyüşüne elverişli parkur oluşturuldu. Sakarya sınırında bulunan tarihi öneme sahip Babalı Koyu'ndan başlayan rota; endemik Kum Zambakları'na ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı, Cebeci Plajı, antikçağlardan beri taş ocağı olarak kullanılan Pembe Kayalar, Kefken, Kerpe, Sarısu, Seyrek ve Doğa harikası Sardala koyunu takip ederek İstanbul'un Ağva sınırında sona eriyor.

BAŞVURU VE KAYIT WEB SİTESİ ÜZERİNDEN

10-13 Eylül arasında yapılması planlanan festival için kayıtlar www.kocaeliturizmvebisikletfestivali.com üzerinden alınacak. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali; Kocaeli Bisiklet Platformu çatısı altındaki Kocaeli Bisiklet Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Performans Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Bisikletliler Derneği Kocaeli Temsilciliği, Gebze Koş, Yüz, Sür Spor Kulübü ve Kandıra Belediyesi paydaşlığında gerçekleşti.

Kaynak: Bültenler

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