Haberler

Kocaeli tramvaylar ücretsiz mi (Türkiye Gürcistan)?

Kocaeli tramvaylar ücretsiz mi (Türkiye Gürcistan)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, A Milli Futbol Takımı'nın yarın Gürcistan ile yapacağı karşılaşma öncesinde taraftarlara ulaşım kolaylığı sağlanacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar, Kocaeli'de tramvayların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Milli maç heyecanı öncesinde konuşan Başkan Büyükakın, Alikahya Stadyumu'na ulaşımı sağlayan tramvay hattı hakkında sevindirici bir haber paylaştı. Türkiye–Gürcistan maçı kapsamında taraftarların stadyuma daha rahat ulaşabilmesi için Kocaeli tramvay seferleriyle ilgili özel bir uygulama yapılacağı belirtildi.

KOCAELİ TRAMVAYLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynayacağı maç öncesinde önemli bir duyuruda bulundu. Büyükakın, yaptığı açıklamada Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'nın yarın saat 17.00'den itibaren ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN MİLLİ COŞKUYA DAVET

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Büyükakın, "Sevgili hemşehrilerim, söz verdiğimiz gibi, milli maça yetiştirdiğimiz Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'mız, maç günü saat 17.00'den itibaren ücretsiz olarak hizmet verecektir. Hep birlikte milli coşkumuzu, heyecanımızı ve desteğimizi tribünlerde en güçlü şekilde ortaya koyalım. Ay yıldızlı formamız için tek yürek olalım." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE–GÜRCİSTAN MAÇI KOCAELİ'DE OYNANACAK

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında oynanacak Türkiye–Gürcistan karşılaşması, yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Başkan Büyükakın'ın duyurduğu ücretsiz tramvay uygulamasıyla taraftarların stadyuma ulaşımının kolaylaşması hedefleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Tarih belli oldu! Türkiye ülke genelinde 5G'ye geçiyor

Devrim gibi değişimin tarihi belli oldu! Tüm Türkiye'de hayata geçecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında bomba gibi iddia: Mourinho'ya küfretti

Bu kavganın ortasında kalan İrfan Can Mourinho'ya bakın ne demiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.