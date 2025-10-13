Kocaeli tramvaylar ücretsiz mi (Türkiye Gürcistan)?

Milli maç heyecanı öncesinde konuşan Başkan Büyükakın, Alikahya Stadyumu'na ulaşımı sağlayan tramvay hattı hakkında sevindirici bir haber paylaştı. Türkiye–Gürcistan maçı kapsamında taraftarların stadyuma daha rahat ulaşabilmesi için Kocaeli tramvay seferleriyle ilgili özel bir uygulama yapılacağı belirtildi.

KOCAELİ TRAMVAYLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynayacağı maç öncesinde önemli bir duyuruda bulundu. Büyükakın, yaptığı açıklamada Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'nın yarın saat 17.00'den itibaren ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN MİLLİ COŞKUYA DAVET

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Büyükakın, "Sevgili hemşehrilerim, söz verdiğimiz gibi, milli maça yetiştirdiğimiz Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'mız, maç günü saat 17.00'den itibaren ücretsiz olarak hizmet verecektir. Hep birlikte milli coşkumuzu, heyecanımızı ve desteğimizi tribünlerde en güçlü şekilde ortaya koyalım. Ay yıldızlı formamız için tek yürek olalım." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE–GÜRCİSTAN MAÇI KOCAELİ'DE OYNANACAK

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında oynanacak Türkiye–Gürcistan karşılaşması, yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Başkan Büyükakın'ın duyurduğu ücretsiz tramvay uygulamasıyla taraftarların stadyuma ulaşımının kolaylaşması hedefleniyor.