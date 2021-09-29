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Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği yüksek öğrenim bursu verecek

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği yüksek öğrenim bursu verecek

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği (KOTİLDER), 2021-2022 öğretim yılı için karşılıksız yüksek öğrenim bursu verecek.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği (KOTİLDER), 2021-2022 öğretim yılı için karşılıksız yüksek öğrenim bursu verecek.

KOTİLDER Başkanı Ayten Kuşkonmaz, yaptığı açıklamada, yönetim kurulu olarak üye ve hemşehrilerinin talepleri doğrultusunda özverili çalışmak, sosyal ve kültürel faaliyetlerle birlikteliği sağlamayı ilke edindiklerini bildirdi.

Bu bağlamda farklı projeleri hayata geçirdiklerine ve güzel geri dönüş aldıklarına işaret eden Kuşkonmaz, "Bundan sonra da yeni projelerimizi en yakın zamanda paylaşacağız. Yönetim kurulu olarak bizim için en önemli sosyal projemiz olan burs konusunda yeni kararlar alarak burs komisyonu kurduk." ifadelerini kullandı.

Burs komisyon başkanlığına Orhan Karagöz'ün seçildiğini aktaran Kuşkonmaz, şunları kaydetti:

"Komisyon üyeliklerine Nazmiye Genez Çetindoğan, Ülkü Şahver Yücebalkan, Ayla Ertan, Ramazan Kafadar getirildi. Kocaeli Trakya illeri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak 2021-2022 öğretim yılı için karşılıksız yüksek öğrenim bursu vereceğiz. Burs bir yıl için geçerli olacak ve 9 ay süreyle ekim-haziran ayları arasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda Türk Lirası olarak ödenecektir. Burs başvuruları 2 Ekim'e kadar kabul edilecektir. Burs hakkındaki gerekli bilgiler ile iletişim bilgileri 'kocaelitrakyailleri.org.tr' web sitemizden öğrenilebilir."

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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