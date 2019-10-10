Kocaeli toz maskeli hırsız kardeşler yakalandı

10.10.2019 12:30

Toz maskeli hırsız kardeşler yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yüzlerini toz maskesiyle kapatıp bir otomobilin camını kırıp içerisinde 130 bin TL para olan çantayı çalarak kaçan 2 kardeş yakalandı. Baskında H.P., evinin çatısına çıkarak intihar etmek isterken polis ikna etti. 2 kardeşin anneleri A.P.?nin ise 91 ayrı suçtan 53 yıl hapis ve 38 bin lira kesinleşmiş para cezası olduğu ortaya çıktı.

Olay, 30 Eylül günü Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi'nde meydana geldi. Para yatırmak için bankaya giden kişiyi takip eden kişiler cipten inerek, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin camını kırdı. Otomobilden içerisinde 130 bin TL bulunan çantayı çalan 2 kişi cipe binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay anı kayıtları ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlık olayında kullanılan cipin plakasından yola çıkan polis, şüphelilerin daha önceden İstanbul ve Kocaeli'de 18 farklı suçlardan aranan H.P. (29) ve kardeşi B.P. (16) olduğunu belirledi. Polis, şüphelilerden B.P.?yi İstanbul'da ticari takside yakalayarak gözaltına alırken, H.P.?nin ise İstanbul Pendik'teki evine baskın düzenledi. Evin kapısında polis ekiplerini gören H.P., evin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Polisin ikna ettiği H.P., gözaltına alındı. H.P. ve B.P. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ANNENİN SUÇ MAKİNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin evde bulunan anneleri A.P.?nin (46) 91 ayrı suçtan 53 yıl hapis ve 38 bin lira kesinleşmiş para cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.P., işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyeti'ne teslim edildi. Anne A.P., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Evde yapılan aramalarda ele geçirilen hırsızlık olaylarında kullanılan çeşitli malzemelere polis tarafından el konuldu.

Kaynak: DHA